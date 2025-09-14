突然ごはんを食べ始める猫【漫画を読む】突然ごはんを食べ始める猫だが…!?先日、『いきなりごはん』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年9月8日現在)、今回紹介する漫画も7.8万いいね(2025年9月8日現在)を超える人気漫画家だ。『いきなりごはん』01お家でおもちゃを使って仲良く遊んでいるフータとキュル