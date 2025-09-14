●信用買い残減少ランキング【ベスト50】 ※9月5日信用買い残の8月29日信用買い残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1616銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． ＮＴＴ -11,467 95,966 11.86 ２． 日産自