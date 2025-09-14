アラブ首長国連邦を構成する七つの首長国の一つであるラアス・アル＝ハイマは10日、小鵬匯天の空飛ぶクルマ「陸上の航空母艦（LandAircraftCarrier）」（X3-F）に特別飛行許可証を発行し、同社が現地で有人飛行テストを行うことを承認した。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）