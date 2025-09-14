◇プロ野球セ・リーグ巨人11xー10阪神（13日、東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督は2試合連続でベンチスタートとなった吉川尚輝選手について「無理させると今季が終わってしまうような状態なので、本人は出たいでしょうけど、こちらが我慢させています」とその状態を明かしました。吉川選手はもともと腰に不安を抱えていて、今季も7月31日に腰痛で抹消されました。去年、CSで吉川選手がいなかったことが大きく響いたこともあり、C