ロッテの小島が14日の楽天戦に先発する。8月16日のソフトバンク戦から7日の西武戦まで現在4連勝を継続中。5連勝に伸ばせば自身21年8〜10月、23年4〜5月にマークしたのに並ぶ最多連勝になる。今季の小島は日曜日の登板が7試合あって5勝1敗、防御率2・32。他の曜日のトータルは13試合で3勝6敗、防御率4・12だから日曜日の好投が目立つ。そのため、今季のロッテは日曜日に22試合行い12勝10敗と勝ち越し。15試合以上行った曜日の