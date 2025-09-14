「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）カード最終戦は乱打戦の末、巨人が坂本の逆転サヨナラタイムリーで決着した。ただ、この敗戦が今後の阪神に悪影響を及ぼすこともないだろう。デイリースポーツ評論家・西山秀二氏もポストシーズンに向け「死角はほとんどない」とする。それでも、あえてミスとなる“芽”はつんでおきたい。西山氏は最後の場面に注目した。◇◇阪神のサヨナラ負けのシーン。１死二、