「東京2025世界陸上」（21日まで、国立競技場など）が13日に開幕した。TBS上村彩子アナウンサー（32）は、14日に行われる女子100メートル障害予選の実況を担当する。自身も高校時代は陸上部に所属し、同種目の新人戦で千葉県2位になった実績を持つ。女性アナウンサーの実況抜てきは28年ぶり。愛する陸上の魅力を伝えるべく、当日を迎えるまでの思いを語った。【鎌田良美】★女性はリポーター…思い込み東京で34年ぶりに開催され