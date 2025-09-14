ボートレースからつの「第１６回虹の松原カップ」が１４日に開幕。初日恒例の当地公式ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ズバッと‼なべチャンネル」ＭＣの牧原真由さんのコラム「おまゆの寝言」――。今回は?同志?の田中宏典選手を紹介！【おまゆの寝言】こんにちは、牧原真由です。前節のからつルーキーシリーズは地元の常住蓮選手が序盤から首位を快走する圧倒的なシリーズリーダーとなり今年５回目の優勝を決めました。来年３月の蒲