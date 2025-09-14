９月４日に東京・日本橋三越本店（中央区）で開かれた『第72回日本伝統工芸展』を鑑賞した佳子さま（30）は、ガラスの重箱を興味深そうに眺(なが)められた。「池に映っている藤をのぞき込んでいるような気持ちになりました」こう、作品の印象について語った佳子さま。お召しになっていたのは、淡いピンクの涼しげなワンピースだ。「この日着ていたのは、花柄の帯風折り返しが印象的なワンピースです。６月にブラジルを公式訪問され