メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+」の特別仕様車「Edition Night Carbon（PHEV）」を、セダンおよびステーションワゴン計150台限定で発売した。 同特別仕様車は、専用のナイトパッケージや21インチ鍛造ホイール、カーボン素材を随所に配した内外装により、スポーティかつ洗練されたスタイルを実現。高出力プラグインハイブリッドシステムと最新MBUXも搭載し