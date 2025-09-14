9月14日は「メンズバレンタインデー」。男性から女性に愛を告白する日とされている。究極の愛の告白といえばプロポーズだが、メンズバレンタインとは逆に、女性から男性へ“逆プロポーズ”をしてゴールインするカップルも。日本の芸能界でも女性が男性に求婚し、結婚に至ったケースは多々ある。今回はそんな“逆プロポーズ”成功エピソードを紹介したい。【写真】新時代のスタンダードになるかも？逆プロポーズした＆された芸