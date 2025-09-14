◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、定刻の午前７時３０分にスタートした。先頭は最初の５キロを１７分１０秒で通過した。日本勢では安藤友香（３１）＝しまむら＝、小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が先頭集団につけているが、佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は２３秒、距離にして１００メートル以上遅れる苦しい展開となった。