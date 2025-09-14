昨年３月２日にＡＫＢ４８を卒業した佐々木優佳里（３０）が１４日までに自身のＳＮＳで入院していたことを報告した。インスタグラムで「実は最近体調を崩してしまい、少しの間入院してました」と伝えた佐々木。点滴を腕につけたて花束を抱えた自身のショットとともに「改めて体調っていつ崩すかわからないからこそ、普段からできるケアを大切にしていきたいなって思いました…！」とつづった。また「今は元気になっているの