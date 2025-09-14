YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で人気の主婦YouTuber・shinoさんが、「【100均】コレはやってよかった‼︎賃貸の洗面所収納15選！！【ズボラ主婦の収納術】」と題して、自宅の洗面所の収納術を徹底解説した。23年物の狭い賃貸スペースに家族3人で暮らすshinoさんが、「無理な収納はしない。できる収納でやる」という自身のモットーのもと、100均やDIYグッズを駆使したリアルな居住空間改善術を披露