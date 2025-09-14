◆米大リーグメッツ―レンジャーズ（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのＪ・ソト外野手が１３日（日本時間１４日）、本拠のレンジャーズ戦で４０号本塁打を放った。１―０で迎えた７回１死で、サイド左腕ミルナーの内角低めへのシンカーを豪快にすくい上げ、右翼上段スタンドに放り込んだ。メ軍での４０本は球団史上５人目。３２盗塁も記録しており「４０―３０」はメジャー史上１６人目。