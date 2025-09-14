◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、定刻の午前７時３０分にスタートした。日本勢は安藤友香（３１）＝しまむら＝、小林香菜（２４）＝大塚製薬＝、佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が出場。最初の１キロを約３分３０秒のややスローペースで通過した後、小林が集団を飛び出す積極性を見せた。いきなり、注目の展開となった。