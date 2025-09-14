仕事中にイライラしたとき、休憩を取ったり人に相談したりする人は多いのではないだろうか。実はそれよりも簡単で効果的に気持ちを切り替える科学的な方法がある。心理学が実証する、「無料」でなおかつ「どこでも」「手軽」にできる心のリセット術を3つ紹介する。※本稿は、内藤誼人『くよくよしたら手を洗おう。』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。手洗いには心のリセット効果がある「怒るほどのことじゃないけど