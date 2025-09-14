今回、Ray WEB編集部は職場での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は、忙しくも充実した毎日を送る社会人です。ある日何気なくSNSを見ていると、あるアカウントからいいねをされ……？社内の人の悪口を書いているアカウントを発見した主人公。あまりの内容に驚いています。このアカウントの主は、一体誰なのでしょう？原案：Ray WEB編集部作画：すずりんごライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖