◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。13日にはプールB、D、E、Gの初戦8試合が行われました。プールGの日本はトルコのサーブとブロックに苦しみ0−3（19−25、23−25、19−25）のストレート負け。日本は第2戦すでに1勝を挙げているカナダとの対戦。予選突破に向けて、勝利が求められる正念場となります。プールDはアメリカとポルトガルが初戦勝利。プールBで