【MLB】パドレス2ー0ロッキーズ（9月11日・日本時間12日／サンディエゴ）【映像】スゴい体勢で“神盗塁”9月12日（日本時間9月13日）に行われたサンディエゴ・パドレス対コロラド・ロッキーズの一戦で、ロッキーズのミッキー・モニアックが披露したアクロバティックな“忍者走塁”が話題となっている。6回表・1死一塁、打席には2番ハンター・グッドマン、一塁塁上にはモニアックという場面で、フルカウントからの7球目、グ