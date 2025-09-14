人気キャラクター『ちいかわ』の世界を再現した「ちいかわラーメン 豚」に、新たな限定メニューが仲間入りします。2025年10月3日（金）から2026年1月12日（月・祝）まで、全国5店舗で「ラーメン豚 豚骨」を提供開始。ラッコのどんぶりと大判POPがセットになり、特典ステッカーも付いてくる嬉しい内容です。さらに、食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」も新発売♡ 食事もグッズも楽しめる贅沢なひと