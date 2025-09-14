イケア・ジャパンは10月より、日本の伝統的な美濃焼の技術を取り入れた食器「HARMYNTA/ハルミンタ」(249円〜)を全国のイケア店舗およびオンラインストアで順次発売する。「HARMYNTA/ハルミンタ」(249円〜)同社は2026年度、年間を通して「Cooking and Eating(料理と食事)」に注力する。その取り組みのひとつとして、食器カテゴリーでは初めて日本の伝統的な技術を取り入れ、生産もすべて日本で行う"メイド・イン・ジャパン"の食器、