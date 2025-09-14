◇陸上世界選手権東京大会第2日女子マラソン（2025年9月14日国立競技場発着42.195キロ）国立競技場発着の女子マラソンが始まり、日本勢は4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）、初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）、2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）がスタートした。国立競技場の中継には、プロランナーの川内優輝（38＝あいおいニッセイ同和損保）が登場し、選手へエールを送った。川内はTBS世界陸上