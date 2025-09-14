１４日午前６時５６分頃、ＪＲ横須賀線の東戸塚―戸塚駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線は東京―久里浜駅間の全線で、東海道線も東京―熱海駅間の全線で運転を見合わせている。いずれも同８時４０分頃の運転再開を見込んでいる。