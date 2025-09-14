かつやは9月12日、「秋の海鮮フライ定食」(通常店舗1089円、券売機店舗1,090円)を国内の「かつや」(一部店舗除く)で発売した。「秋の海鮮フライ定食」(通常店舗1089円、券売機店舗1,090円)毎年好評の秋の海鮮フライ定食が、新たな装いで登場。今年は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、さらに鶏のから揚げを一つの皿に盛り合わせた。「秋の海鮮フライ定食」(通常店舗1089円、券売機店舗1,090円)ご飯の上に揚げ物を豪快に盛