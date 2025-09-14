◆米大リーグナショナルズ１―５パイレーツ（１３日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が１３日（日本時間１４日）、本拠のパイレーツ戦で９回から６番手で登板し、１回１失点だった。１―４の９回先頭から登板。１死からトリオロに左中間へ６号ソロを打たれた。その後２者連続四球で１死一、二塁とピンチを招いたが、後続を封じてさらなる失点は免れた。小笠原はこれで３試合連続失