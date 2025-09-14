3回に四球を選ぶドジャース・大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。 2打数無安打ながら、3四球（うち2敬遠）を選び、自身キャリア初となるシーズン100四球に到達した。