「学ぶほどに、あなたの判断は研ぎ澄まされていく」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、なぜ私たちが勉強したり本を読んだり、様々なことを経験する必要があるのかを独自の視点で語った。 茂木氏は「その生き物としての意味を考えると、これは判断力、選択が良くなるからというしかないんだよね」とコメント。その根拠として、歴史を学べば現代社会での思考が深まり、数学や物理の知識は「世界