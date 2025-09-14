家族の絆を描く日本の大ヒットアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が韓国で空前の大ヒットを記録している。8月22日に公開されると累計観客動員数はたちまち400万人を突破。2021年公開の前作「無限列車編」の220万人の倍を行くハイペースで、現地メディアは「爆発的」と表現するほどだ。（※以下、ネタバレを含みます）＊＊＊【写真】「鬼滅の刃」も「SPY×FAMILY」も「推しの子」も……人気アニメ関