水と油の老中と将軍天明7年（1787）6月19日、松平定信（井上祐貴）が老中、それもいきなり首座に就任した。田沼意次（渡辺謙）を蛇蝎のごとく嫌う定信が老中首座になったということは、いうまでもなく、田沼時代の完全な終焉を意味した。定信は江戸城本丸御殿の黒書院で、以下のような演説をした。【写真】お尻もあらわに…“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか「田沼病は恐ろしい