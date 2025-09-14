◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーン・シティー選手権第3日（2025年9月13日米オハイオ州TPCリバーズ・ベンド＝6876ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、ともに14位から出た岩井千怜（23＝Honda）と山下美夢有（24＝花王）が66をマークし、通算14アンダーで3位に浮上した。トップと2打差。51位で出た畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は67で回り、8アンダーで29位に上がった。古江彩佳（25＝富士通