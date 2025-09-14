◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手(31)は13日（日本時間14日）、サンフランシスコのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する。前日12日は無安打に終わった大谷。本塁打も7日のオリオールズ戦以来、4試合出ていない。5試合ぶりの49号本塁打を期待がかかるが、ジャイアンツはエースの右腕ローガン・ウェブ投手が先発。ここまで14勝(9敗)とそう簡単に打て