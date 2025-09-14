ファミリーマートは9月16日、南九州ファミリーマートと連携し、「たけ家監修 汁なし担担麺」(578円)と、「炊き出しとんこつ 長浜とんこつラーメン」 (450円)の2種類を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。「炊き出しとんこつ 長浜とんこつラーメン」 (450円)、「たけ家監修 汁なし担担麺」(578円)○九州で馴染みの麺が毎月登場九州の多彩な麺文化