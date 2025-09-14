元テレビ東京のタレント森香澄（30）が10日放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。飛行機の機内で遭遇した“恐怖体験”を明かした。この日、同番組では元キャビンアテンダント（CA）という経歴を持つグラビアアイドル風吹ケイ（26）が先生となり、森の“CA適正チェック”を実施するなどの企画が行われた。機内でCAをナンパする乗客の話題になった流れで、風吹が森に「森さんは機内でナンパとかされないですか？」