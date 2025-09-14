ファミリーマートは9月16日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、「シャンゴ監修 ベスビオ」(628円)を群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(一部)のファミリーマートで発売する。「シャンゴ監修 ベスビオ」(628円)イタリアンレストラン「シャンゴ」は高崎パスタの草分け的な存在として知られ、群馬県内に7店舗を展開している。2009年から開催されている高崎パスタの人気イベント「キングオブパスタ」にお