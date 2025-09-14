歌手の倖田來未が１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。倖田は私生活では１１年にバンド「ＢＡＣＫ‐ＯＮ」のＫＥＮＪＩ０３と結婚。１２年７月に第１子となる長男を出産した。ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次から「お子さんも結構、大きくなっているでしょう？」と聞かれ「中学校１年生。１３歳になっちゃって」と明かした。加藤から「どんな感じですがママに