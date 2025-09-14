◆欧州男子プロゴルフツアーＢＭＷ欧州プロ選手権第３日（１３日、英国ウェントワースＣ＝７２６７ヤード、パー７２）第３ラウンドを単独首位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギー、２ダブルボギー、１トリプルボギーの７６と崩れ、通算８アンダーの２０位に後退した。３５位から出た桂川有人（国際スポーツ振興協会）は５バーディー、２ボギーの６９で回り７アンダー。ジャスティン・ローズ（英国）、ジ