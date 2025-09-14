歌手の美川憲一（79）が13日、自身のSNSなどを通じて、洞不全（どうふぜん）症候群と診断されたことを公表した。11日にペースメーカーの取り付け手術を終え、現在は入院中。「少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します」などと決意の思いを寄せた。 【写真】「１ドル82円で買った」美川憲一が建てたLAビバリーヒルズの別荘がヤバ過ぎ！ 同症候群は心臓のペースメーカ}