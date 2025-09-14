2025年のセ・リーグのペナントレースは、阪神の圧勝だった。7月30日にマジック39が点灯。翌日消滅するも、８月１日にマジック36が再点灯すると、そこから一気に減らし、２リーグ制となってから史上最速となる９月７日に２年ぶりとなるリーグ優勝を決めた。阪神は藤川球児が新監督に就任し、巻き返しを図ったシーズンだった。豊富な投手力を武器に、開幕から順調に白星を積み重ねていった。シーズン前半こそ、藤川監督の投手交