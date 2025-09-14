【特殊な2200ｍは得意・不得意の傾向が変わる】９月15日（月・祝）、中山競馬場で３歳馬によるＧ?セントライト記念（芝2200ｍ）が行なわれる。重賞に初挑戦するピックデムッシュphoto by Sankei Visualこのレースは10月26日に行なわれるＧ?菊花賞（京都・芝3000ｍ）のトライアル。近年はこのレースをステップにした馬の菊花賞成績が良好で、過去10年では2015年キタサンブラック、2021年タイトルホルダー、2022年アスクビクタ