第６代Ｊリーグチェアマン野々村芳和インタビュー（後編）◆野々村チェアマン・前編＞＞「シーズン秋春制をどうしても推し進めたかったワケ」「持続可能」は、現代社会のキーワードである。サッカーも例外ではない。現時点の課題を洗い出し、改善あるいは解消していくことが、5年後、10年後の成長につながっていく。では、日本サッカー界が抱える「現時点の課題」とは何か──。クラブの持続可能性を高める重要な要素として