第６代Ｊリーグチェアマン野々村芳和インタビュー（前編）暑い。今年の夏はとにかく暑かった。「危険な暑さ」というフレーズは、もはや特別なものでなくなった。猛暑日続出の異常気象は、Ｊリーグにも影響を及ぼしている。いまや世界のスタンダードとなっているプレー強度などが、暑さとともに急降下してしまうのだ。いくつかのデータを紹介する。J1リーグの1試合平均前方パス数は、2025年2月が163.2本だった。3月は162本