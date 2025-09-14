30歳を過ぎてのアメリカ挑戦「どんどん足が速くなって」元なでしこジャパン（日本女子代表）のFW永里優季さんは3月に現役を引退し、今月15日に地元・神奈川県厚木市で引退試合を開催する。かつて、なでしこジャパンのエースとして世界のトップで戦い続けたストライカーは、30代を迎えるタイミングでサッカー大国・アメリカの地に降り立った。キャリアの終盤を過ごした日々は、永里さんにとってどんな経験になったのか。「FOOTBAL