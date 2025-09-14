耳掃除をするとき、綿棒を使う人と耳かきを使う人とで好みが分かれると思います。実際のところ、どちらを使うのが望ましいのでしょうか。耳掃除をする際の注意点について、耳鼻科・総合診療医の五藤良将さんに聞きました。湿った耳あかの場合は綿棒の方が使いやすいQ.耳掃除をするときは、綿棒と耳かきのどちらを使用すると良いのでしょうか。五藤さん「『どちらの方が良い』ということはありませんが、使いやすさや耳あかの種類