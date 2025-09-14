三菱食品は9月12日から14日まで、東京・二子玉川ライズ ガレリアで100周年記念イベントとして、三菱食品ポップアップストアを開催している。午前11時〜午後5時。入場無料。会場内のマルシェでは、「HARIBO（ハリボー）」や「かむかむ」「榮太樓總本舗」「バリラ」「オールドエルパソ」「からだシフト」など、三菱食品は取り扱うオリジナルブランドが出展。ポップストア期間中だけのスペシャルセット（数量限定）も販売している。キ