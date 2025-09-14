◇欧州男子ゴルフツアーBMWPGA選手権第3日（2025年9月13日英国ウェントワースC＝7267ヤード、パー72）第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、単独首位で出た初出場の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、1ボギー、2ダブルボギー、1トリプルボギーの76と崩れて、通算8アンダーで20位に後退した。トップとは7打差。35位から出た桂川有人（26＝国際スポーツ振興協会）は69で回り、7アンダーで31位に浮上した。