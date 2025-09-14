世界相撲選手権が13日、タイ・バンコクで開幕した。大会第1日は、アジア選手権の後にジュニア（U―18）の部が行われた。日本勢は個人戦で男子が金メダル4個、女子が金メダル2個、銀メダル1個、銅メダル1個を獲得。団体戦は男女ともに優勝した。男子軽量級（80キロ未満）は、同階級国内3冠の西尾勇斗（静岡・飛龍高3年）が出場。初戦はモンゴルの選手を相手に立ち合い張ってもろ差しから左で押し倒し、2回戦はウズベキスタンの