ママ友の意外な顔を知って驚いたという人もいるのではないでしょうか？アプリ「ママリ」にと、ママ友のヒステリックな一面を見てしまったとの投稿がありました。ある日、近くのお店で仲の良いママ友を見つけた投稿者さん。様子を見ていると、何やら店員さんにクレームを言っていたようでした。普段のキャラからは想像できないような怖い態度で怒鳴る姿をみて、投稿者さんは距離を置こうかと悩んでいます。 普段の顔とのギ