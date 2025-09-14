◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、マカオ)卓球WTTチャンピオンズ マカオは13日、女子シングルス準々決勝が行われ、大藤沙月選手(世界ランク10位)は蒯曼選手(同4位)に1-4(7-11/11-9/2-11/7-11/9-11)で敗れ、準決勝進出とはなりませんでした。1-1の第3ゲームは、出だしに8連続失点するなど、大差で落とすと、その後の2ゲームも奪われ、準々決勝で敗退。すでに日本勢は大藤選手以外、2回戦までに敗れており、大藤選手が