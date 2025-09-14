【ブラジリア共同】ベネズエラ政府は13日、カリブ海を航行していた同国のマグロ漁船が米軍の艦船に拿捕されたと明らかにした。ロイター通信などが報じた。ベネズエラ外務省によると、米軍は約8時間、漁船を占拠した。船に乗っていた漁師9人は無事という。外務省は「違法かつ敵対的な攻撃を受けた」とし「軍事力を使った直接的な挑発行為だ」と非難した。トランプ米政権は違法薬物密輸に関与する犯罪組織を標的にベネズエラ領